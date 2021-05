Euro 2020: la Macedonia del Nord con il "vecchio" Pandev e il giovane Elmas

La Macedonia è la grande vera sorpresa ad essersi qualificata alla fase finale dell’Europeo. Trascinata dai gol del sempreverde Goran Pandev, la nazionale di mister Angelovski ha come obiettivo quello di cercare di passare almeno la prima fase del girone. Impresa davvero tutt’altro che semplice, ma la Macedonia non vuole sfigurare.

Da tenere d’occhio anche una nota conoscenza del campionato italiano, ovvero il centrocampista del Napoli Elif Elmas.

Bilancio Gruppo G: G10 V4 P2 S4 GF12 GS13

Spareggi: Kosovo (c) 2-1, Georgia (t) 1-0

Capocannoniere: Eljif Elmas (4)

Miglior piazzamento UEFA EURO: N/D

UEFA EURO 2016: non qualificata

Allenatore: Igor Angelovski

Arrivato nell’ottobre 2015 dopo due anni alla guida del Rabotnički, che ha portato a una double nazionale e due vittorie in Coppa di Macedonia.

Giocatore chiave: Goran Pandev

Il versatile attaccante del Genoa ha 37 anni ed è alla sua 20esima stagione in Italia, ma le sue capacità di creatività e visione di gioco sono intatte. Pandev è il capitano, il capocannoniere e detiene il record di presenze nella Macedonia del Nordm che ha portato alla fase finale con il gol decisivo agli spareggi in Georgia.

Osservato speciale: Elif Elmas

Ad appena 21 anni, Elmas è destinato a diventare il successore di Pandev come fulcro della nazionale. La visione di gioco va ben oltre l’età del centrocampista del Napoli, che non si sottrae al lato fisico del gioco.

Lo sapevi?

Il terzo posto della Macedonia del Nord è stato il miglior piazzamento nei 13 gironi di qualificazione a cui ha preso parte dall’indipendenza (anche se la qualificazione agli spareggi è arrivata tramite la UEFA Nations League).

Calendario Euro 2020:

13-6 ore 18.00 Austria-Macedonia del Nord; 17-6 ore 15.00 Ucraina-Macedonia del Nord; 21-6 ore 18.00 Macedonia del Nord-Olanda

OMNISPORT | 31-05-2021 12:00