Spareggi mondiali: Bonucci lancia la sfida a Cristiano Ronaldo

26-12-2021 13:35

L’evento calcistico clou del 2022 saranno, naturalmente, i campionati del mondo, che si disputeranno in cinque città del Qatar e che per la prima volta nella storia si giocheranno a ridosso dell’inverno, ossia dal 21 novembre al 18 dicembre.

Mondiali 2022: grande attesa per gli spareggi di marzo

I paesi partecipanti saranno 32 e il quadro completo si avrà dopo che saranno andati in scena gli spareggi, in calendario a marzo. Tra le squadre coinvolte in questi “dentro o fuori” ci sarà naturalmente, come tutti gli appassionati sanno, anche l’Italia, che nel proprio girone di qualificazione è arrivata seconda e ha così dovuto cedere la qualificazione diretta ai Mondiali alla Svizzera prima classificata.

Il cammino dell’Italia per approdare a Qatar 2022

Gli azzurri di Roberto Mancini, che lo scorso 11 luglio hanno vinto il secondo titolo europeo della loro storia battendo nella finale di Wembley i padroni di casa dell’Inghilterra, saranno impegnati contro la Macedonia del Nord e, nel caso, come tutti sperano, dovessero riuscire a superare questo ostacolo, ce ne sarebbe un altro più ostico, quello della squadra che si aggiudicherà la sfida tra Portogallo e Turchia.

Un traguardo, quello della qualificazione alla prossima rassegna iridata, da centrare assolutamente, primo perché gli azzurri sono campioni d’Europa, secondo, per non vivere i secondi Mondiali consecutivi come spettatori davanti alla tv come nel 2018. La partita con la Macedonia del Nord è prevista per il 24 marzo a Palermo, mentre l’eventuale seconda si giocherà il 29 marzo in una sede ancora da definire.

Spareggi mondiali: Bonucci manda un messagglo a Cristiano Ronaldo

Di questo doppio impegno ha parlato ai microfoni di Rai Sport una delle colonne dell’Italia di Mancini, Leonardo Bonucci:

“Adesso dobbiamo concentrarci su quello che va fuori dal campo, poi a marzo ci ritroveremo e io sono convinto che avremmo preso di insegnamento quello che è successo in autunno e faremo due grandi partite. Ho detto ai miei compagni che i giorni che ci dividono da marzo devono essere sempre migliori. Voglio fare un regalo ai miei figli che non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali”.

Come abbiamo visto, nel caso l’Italia passasse il turno contro la Macedonia del Nord, ci aspetterebbe la vincente di Portogallo-Turchia, in calendario nello stesso giorno a Porto, e se passassero i lusitani, Bonucci si troverebbe a dover fronteggiare direttamente l’ex compagno di squadra alla Juventus Cristiano Ronaldo, al quale ha lanciato una battuta che sa molto però anche di messaggio bellicoso:

“Ci siamo sentiti e abbiamo scherzato, poi dopo quello che succede in campo succederà lì. Tanto lui lo sa che le prende!“.

OMNISPORT