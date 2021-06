Portogallo: tre nuovi record per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, a segno con una doppietta contro la Francia nell’ultima gara del girone degli Europei, ha stabilito nuovi record continentali: CR7 è diventato il primo giocatore europeo a varcare la soglia dei 20 gol tra Europei e Mondiali (21 per lui).

Cristiano Ronaldo ha segnato in tre presenze di fila in un grande torneo internazionale per la prima volta in carriera. Inoltre è diventato il secondo giocatore della storia capace di segnare almeno cinque gol nella fase a gironi in un’edizione di un Europeo, dopo Michel Platini nel 1984 (sette).

OMNISPORT | 23-06-2021 23:17