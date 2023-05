Playoff Serie C Final Four: semifinali Foggia-Pescara e Lecco-Cesena

A contendersi l'ultimo posto utile per la serie B saranno pugliesi, abruzzesi, lombardi e romagnoli. Gare di andata il 4 giugno, partite di ritorno l'8 giugno

31-05-2023 22:36

Archiviati i quarti di finale del playoff di serie C con le gare di ritorno: il campo ha decretato, approdano alla Final Four Foggia, Pescara, Lecco e Cesena.

L’impresa vera è dei pugliesi che sovvertono i pronostici ed eliminano il meglio quotato Crotone in virtù del 2-2 del ritorno dopo la vittoria di corto muso dell’andata. Il gol qualificazione arriva al 40′ della ripresa e porta la firma di Beretta.

Tutto eccessivamente facile per gli abruzzesi di Zdenek Zeman – 3-1 in trasferta alla Virtus Entella – trascinati da un Cuppone in stato di grazia e autore di una doppietta.

Sofferenza con gioia finale per i lombardi, che travolgono il Pordenone con un 3-1 esterno maturato nel finale di partita: ultimi 15′ in inferiorità numerica per i padroni di casa, puniti da Bunino e Ardizzone.

Ai romagnoli è bastato non perdere: risultato speculare (0-0) al match di andata al termine dei 90′ regolamentari per agguantare la semifinale.

Entella Pescara 2-3: marcatori e semifinalista

Il vantaggio di Cuppone al 36’ del primo tempo indirizza la qualificazione della compagine di Zdenek Zeman che già poteva beneficiare della vittoria nella sfida di andata. Primo gol nei playoff per la punta che raccoglie la sponda di Brosco e infila Borra con un diagonale. Il pari dei liguri allo scadere della prima frazione: fallo di mano di Brosco, Merkaj insacca dal dischetto il calcio di rigore conseguente. La seconda ammonizione a Reali lascia i padroni di casa in 10 dal 7′ del secondo tempo: strada spianata per gli abruzzesi che al 15′ passano di nuovo. Delle Monache che trova una perla di rara bellezza con cui supera Borra. Al 27′ il secondo sigillo della serata di Cuppone archivia la pratica. Ininfluente il lampo di Parodi al 41′ che accorcia lo svantaggio. Andata 1-2: PESCARA in semifinale.

Pordenone-Lecco 1-3: marcatori e semifinalista

Immediato vantaggio ospite in virtù dell’autorete di Dubickas con una deviazione sfortunata sugli sviluppi di un calcio di punizione concesso agli avversari. Al 18’ il pari di Pinato che batte Malgrati con un diagonale sporcato dalla difesa del Lecco. Nella ripresa i friulani tengono fino al rosso di Bruscagin, poi crollano: nel finale di gara prima Bunino poi Ardizzone scrivono un paio di pagine indelebili che mandano i lombardi alle Final Four. Andata 1-0: LECCO in semifinale.

Crotone-Foggia 2-2: marcatori e semifinalista

Cernigoi la sblocca al 31’ con una conclusione da buona posizione su cui Dalmasso non può nulla. L’affondo di testa di Gigliotti a finalizzare un cross da corner, al 2’ di recupero del primo tempo, ribalta il risultato dei primi 90’. Il rasoterra di Frigerio al 9′ della ripresa la riapre e la clamorosa girata al volo di Beretta firma il definitivo 2-2 che qualifica i Satanelli al termine di una ripresa da incorniciare da parte degli uomini di un intramontabile Delio Rossi. Andata 0-1: FOGGIA in semifinale.

Cesena-Vicenza 0-0: semifinalista

L’equilibrio sostanziale della gara di andata, in cui le difese si sono distinte per non aver concesso spazi e le mediane hanno fatto un lavoro di contenimento incessante, si è protratta anche nella prima frazione della sfida di ritorno. Pochissime emozioni anche nella ripresa: la paura di subire un gol pesante ha superato il coraggio di sfondare nella tre quarti avversaria. Reti bianche al termine dei 90′, fa festa il Cesena. Andata 0-0: CESENA in semifinale in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

Lega Pro Final Four: la formula

Semifinali in gare di andata e ritorno in programma il 4 e l’8 giugno. La grande novità rispetto alle fasi precedenti è che viene meno la formula della migliore piazzata nel corso della stagione regolare. In caso di parità assoluta nella doppia sfida, si procederà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Lega Pro Final Four: date e programma

L’urna di Firenze ha decretato che a giocare la prima delle due partite in casa fossero le vincenti delle gare tra Foggia-Crotone e Lecco-Pordenone. In virtù del sorteggio, il calendario è ormai definito nelle seguenti modalità:

Semifinali di andata, domenica 4 giugno 2023

Foggia-Pescara

Lecco-Cesena

Semifinali di ritorno, giovedì 8 giugno 2023

Pescara-Foggia

Cesena-Lecco

Lega Pro finale: date e programma

Le due squadre vincitrici delle semifinali si contenderanno la serie B enlle medesime modalità della fase di Final Four: gare di andata e ritorno con l’eventualità dei supplementari e dei calci di rigore. Sempre tramite sorteggio è stato stabilito che la prima partita si giochi in casa della vincente della semifinale tra Foggia-Crotone e Pescara-Entella.