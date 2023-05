Playout Serie B, Cosenza-Brescia: le probabili formazioni

Cominciano gli spareggi in cadetteria: questa sera alle 20,30, allo stadio "San Vito-Marulla", si comincia dall'andata dei playout

25-05-2023 08:46

Cominciano gli spareggi in cadetteria: questa sera – giovedì 25 maggio – alle 20,30, allo stadio “San Vito-Marulla”, si comincia dall’andata dei playout. A sfidarsi nel primo atto saranno Cosenza e Brescia, che hanno chiuso la loro regular season rispettivamente al quartultimo e quintultimo posto, entrambe a quota 40. Il fatto di condivider il medesimo punteggio significa che il Brescia avrà il solo vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa. Per il resto, in caso di parità di reti al 180′, si procederà con la formula classica dei tempi supplementari ed eventuali rigore. Non ci saranno vantaggi legati al posizionamento in classifica. Qui di seguito, le probabili formazioni. Tra i padroni di casa, rientra Sauli Väisänen in difesa e dovrebbe andare in ballottaggio con Meroni. Il Brescia risponde col tandem d’attacco Florian Ayé-Pablo Rodriguez. L’arbitro della partita sarà il fischietto di Bologna Gianluca Aureliano.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Väisänen, Rigione, D’Orazio; Praszelik, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis; Zilli. All.: Viali.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Björkengren; Adryan; Ayé, Pablo Rodriguez. All.: Gastaldello.