Pogacar correrà la Roubaix nella rivincita contro Van der Poel e Ganna. Oggi la Brugge-De Panne (con Milan)

L'assenza dello sloveno dal GP di Harelbeke e dalla Gand-Wevelgem non lascia dubbi: Pogacar correrà la Roubaix, dove sfiderà ancora Van der Poel e Ganna (oltre a Van Aert).

Era il segreto di Pulcinella, ma è sempre bello accoglierne il crisma dell’ufficialità: Tadej Pogacar correrà la Parigi-Roubaix in programma il prossimo 13 aprile, l’unica classica monumento che in carriera non aveva ancora mai disputato. Un evento nell’evento pensando al fatto che sulle pietre dell’inferno del Nord si ritroverà a duellare ruota a ruota con Mathieu van der Poel e Filippo Ganna, ovvero i due rivali nell’ultima Milano-Sanremo, in quella che agli occhi degli appassionati apparirà alla stregua di una resa dei conti totale, per la gioia di chi si siederà comodo sul divano ad assicurarsi lo spettacolo.

Pogi cambia programma: niente Harelbeke e Gand-Wevelgem

La decisione del campione del mondo di tentare la sorte nella classica delle pietre era nell’aria da diverse settimane, da quando era stato avvistato nei pressi della foresta di Arenberg, cioè in uno dei tratti simbolo della corsa francese. E il fatto che il video fosse stato rilasciato col benestare del proprio team aveva lasciato intendere che tutto era stato programmato nei minimi dettagli.

Tanto che Pogacar ha subito provveduto a cambiare il calendario delle prossime corse alle quali prenderà parte: non sarà al via questa settimane alle corse in territorio belga alle quali era iscritto (Harelbeke venerdì e Gand-Wevelgem domenica), e questa era appunto la chiave per avere la certezza che lui alla Roubaix sarebbe andato per davvero. Nonostante lo scetticismo del diesse dell’UAE Team Emirates Mauro Gianetti, più volte manifestato negli ultimi giorni.

Supersfida tra titani: c’è anche Van Aert

Ma forse quelle affermazioni erano solo una “copertura” per non mettere i carri davanti ai buoi, con lo sloveno che ha sciolto la riserva dopo l’ottima performance (ma per lui non così ottima, a quanto pare) fatta registrare alla Sanremo.

Alla Roubaix, oltre ai già citati Van der Poel e Ganna (che punta deliberatamente a interrompere il digiuno italiano nelle classiche che dura dal 2021, dalla vittoria di Colbrelli proprio nel velodromo più famoso al mondo), ci saranno anche Wout Van Aert, Mads Pedersen e Tom Pidcock.

Senza dimenticare che Pogacar correrà anche il Fiandre il prossimo 6 aprile, e ha confermato di voler prendere parte alla settimana che prevede Amstel (20 aprile), Freccia Vallone (24 aprile) e Liegi-Bastogne-Liegi (27 aprile) prima di fermarsi e cominciare a preparare la difesa del Tour de France.

La Brugge-De Panne anticipa la “settimana santa” del Nord

Oggi intanto si apre ufficialmente il quadro delle corse che porteranno alla “settimana santa” del Nord, con la Brugge-De Panne che strizzerà l’occhio ai velocisti. Tutti i principali sprinter saranno al via: Jonathan Milan dovrà vedersela con Tim Merlier, Olaf Kooij e Jasper Philipsen, ma occhio anche a Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Sam Welsford e Phil Bauhaus. Insomma, una sorta di “mondiale dei velocisti”, con tante incognite legate al meteo.