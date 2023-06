Pogacar: ultimi controlli medici prima del Tour

Il neocampione sloveno si sottoporrà a una radiografia per controllare la ripresa del polso dopo la frattura

26-06-2023 08:50

Dopo aver vinto per la prima volta il titolo di campione nazionale sloveno, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) oggi si sottoporrà all’ultima radiografia al polso prima del Tour de France. L’obiettivo è valutare la ripresa dopo la frattura dello scafoide durante la Liegi-Bastogne-Liegi.

“Il polso sta tenendo bene, adesso avremo l’ultima visita prima del Tour. Spero che sia guarito completamente, altrimenti sarà un luglio molto difficile per me. Sento ancora un po’ di dolore quando prendo qualche colpo con la bici, ancora non sono al 100%, ma il mio corpo ha compensato bene e la forma è abbastanza buona” ha dichiarato il corridore sloveno come riporta tuttobiciweb. E dopo la visita la partenza per Bilbao, dove il 1° luglio scatterà il Tour de France.