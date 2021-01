Pogba: "I calciatori troveranno altri modi per festeggiare i gol"

Il Covid ha influito e continua a condizionare tutto il mondo dello sport. In Premeir League sono infatti stati vietati, a causa dell’attuale situazione, gli abbracci dopo un gol.

A Sky Sport Paul Pogba ne ha parlato: “La cosa più importante è la sicurezza. I calciatori troveranno altri modi per festeggiare e gioire. Ma la cosa più importante è il risultato, ovvero cercare di stare bene. Ovviamente ci sono delle regole e dobbiamo seguirle per la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nella partita e nel gioco stesso. Personalmente ho già avuto il coronavirus ma ero in casa e ho fatto l’isolamento. I protocolli maggiormente severi non sono un problema perché la cosa più importante, come ho detto, è che tutti siano al sicuro”.

OMNISPORT | 15-01-2021 13:40