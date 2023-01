Pokljuka: Dorothea Wierer seconda nell'inseguimento

07-01-2023 12:42

Dorothea Wierer seconda nell’nseguimento a Pokljuka, quarta tappa di Coppa del mondo per la stagione 2022-2023 del biathlon. In Slovenia, sui quattro poligoni, si è confermata dopo lo Sprint la svedese Elvira Oeberg. Zero errori al tiro per la nordica, ottime le frazioni di fondo. Per lei è stata la terza vittoria in carriera in questo format di gare, mentre sono 7 le vittorie totali nelle prove individuali.

Wierer, che era arrivata terza nello Sprint, avrebbe anche potuto lottare per la vittoria non avesse fallito un bersaglio nella terza serie, è arrivata al traguardo a 17”6, precedendo la leader in Coppa del mondo, Julia Simon, che è giunta a 22”4. Wierer ottiene così il sesto podio a Pokljuka, dove non ha mai vinto. In totale, è il 47esimo podio in carriera, considerando solo le prove individuali. Ora nella classifica di Coppa del mondo è quinta con 411 punti (Simon ne ha 606). Le altre azzurre: Federica Sanfilippo 27esima e Samuela Comola 39esima.