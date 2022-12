Polonia: ufficiale la fine del rapporto col ct Michniewicz

22-12-2022 13:46

Si separano le strade tra la Polonia e l’ormai ex commissario tecnico Czesław Michniewicz, a cui quindi non verrà rinnovato il contratto in scadenza a fine 2022. La federazione ha comunicato che partirà presto la selezione per il nuovo selezionatore.

Il quale, come del resto comunicato: “Dovrà migliorare l’immagine della Nazionale e ricostruire la fiducia dei tifosi”. E’ evidente come il gioco di speculazioni sul risultato attuato da Michniewicz durante Polonia-Argentina (e il contemporaneo esito di Arabia Saudta-Messico) non sia affatto piaciuto in patria, nonostante la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, giunta dopo 32 anni di astinenza.