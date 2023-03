Polveriera a Parigi: Messi lascia l'allenamento

Scontro tra la 'Pulce' e Christophe Galtier nella seduta odierna, in conferenza l'allenatore non aveva dissipato i dubbi sul rinnovo di contratto.

17-03-2023 20:41

Ancora alta tensione in casa PSG: nonostante le tranquillizzazioni di Christophe Galtier, Leo Messi fa il diavolo a quattro in allenamento.

In conferenza per presentare la gara contro il Rennes, il tecnico ex Lilla ha fatto il punto sul rinnovo tra l’argentino e il Club parigino: “Leo, la dirigenza e il presidente si stanno confrontando, anche se non so i dettagli degli incontri; vorrei Leo rimanesse con noi, lui è felice nello spogliatoio, ha fatto 18 reti e 17 assist quest’anno. E’ stato criticato dopo l’eliminazione contro il Bayern, ma non è stato il solo calciatore: lui molto spesso ha saputo essere decisivo. E’ ancora presto per sapere se rinnoverà il contratto in scadenza, ma è un giocatore importante che fa rendere bene i compagni”.

Ma il giornalista di Bfm Paris ha rilanciato nel tardo pomeriggio le indiscrezioni riportate da Djaameel56, un profilo vicino al PSG: durante la sessione di allenamento Messi, insoddisfatto degli esercizi proposti da Galtier, ha deciso di dirigersi verso gli spogliatoi, aprendo l’ennesima crisi della polveriera in procinto di vincere la Ligue1.