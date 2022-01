Poole fa il Curry: Golden State piega Miami

04-01-2022 07:05

Golden State infilla il secondo successo consecutivo e torna a sorridere anche al Chase Center dopo il ko contro i Nuggets.

Miami, alla seconda sconfitta consecutiva, la numero 15 della stagione, si arrende per 115-108 al termine di un match comunque equilibrato, dal quale è emerso il non ottimale stato di forma dei Warriors e in particolare di Steph Curry, in campo per soli 32 minuti con 9 punti al proprio attivo, peggior prestazione della stagione con un incredibile 1/10 dall’arco.

La squadra di coach Kerr manda comunque cinque uomini in doppia cifra e la parte del leone la recita Jordan Poole, autore di 32 punti in 26 minuti uscendo dalla panchina.

Dall’altra parte Miami, in partita fino alla fine, paga la partenza ad handicap nel primo quarto (chiuso sotto di 8 punti), oltre all’emergenza: appena otto i giocatori a referto per coach Spoelstra, non bastano i 18 punti di Tyler Herro e i 22 di Jimmy Butler, quest’ultimo uscito nel terzo quarto per un infortunio alla caviglia.

OMNISPORT