Porto-Milan, Tomori: "Abbiamo ancora possibilità di qualificarci"

19-10-2021 20:31

Nel pre partita della gara di Champions League contro il Porto, il difensore del Milan Tomori ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della UEFA:

“Mancano ancora quattro partite del girone, quindi abbiamo ancora una possibilità di qualificarci e siamo ancora ottimisti al riguardo. Abbiamo ancora molta strada da fare e penso che possiamo essere contenti delle nostre prestazioni, ma non dei risultati. Dobbiamo cercare di unire queste cose insieme per ottenere dei risultati e ottenere dei punti”:

Il Milan ha subito una sconfitta per 3-2 contro il Liverpool ad Anfield nella prima trasferta di questa Champions League; l’ultima volta che ha rimediato due ko di fila fuori casa in competizioni europee risale all’aprile 2012 contro Arsenal e Barcellona, in questo torneo.

OMNISPORT