07-12-2022 23:55

Intervistato dal portale Olé, il centrocampista del Portogallo Bernardo Silva di Julian Alvarez: “Sono molto felice per Juli. E’ un ragazzo fantastico, è un grande giocatore che mi ha sorpreso molto quando è arrivato al City perché non sapevo cosa aspettarmi e spero di vederlo in finale. La verità è che vedo l’Argentina come una delle favorite. Come vedo Messi? E’ un giocatore che tutti sanno cosa può fare. E speriamo che se giochiamo contro di lui in finale, non giochi o giochi molto male”.