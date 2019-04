Pozzecco: "Facevo cose da psicopatico"

Con 'Stadio' Gianmarco Pozzecco, coach della Dinamo Sassari, ha fatto una considerazione: "Dicevano che non sapevo allenare perché facevo cose da psicopatico come strapparmi la camicia o prendere più tecnici in due mesi di Fortitudo che gli altri allenatori in un anno: avevano ragione. Non basta capire la pallacanestro, bisogna comportarsi in un certo modo".

"Simone Pianigiani a Milano può essere criticabile ma rimarrà nella storia del basket come uno dei più grandi: ha una percentuale pazzesca di vittorie" ha aggiunto.

SPORTAL.IT | 16-04-2019 11:10