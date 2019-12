Pozzecco: "Sembrava un film già visto..."

Il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco commenta così la vittoria contro la Fortitudo Bologna: "Mi sembrava un film già visto, mi è sembrato di vedere di nuovo la partita contro Trieste: una partita a mezzogiorno, in una gara significativa per me. Ero calmo, ma preoccupato: la Fortitudo ci ha messo in difficoltà per 40′, faccio i complimenti a loro. I ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita quando non stavamo giocando bene e ancora di più nel terzo quarto quando hanno cambiato marcia. È stata una partita con giocatori in campo che sanno sempre cosa fare, nella pallacanestro vince chi sbaglia meno; è una situazione che sia noi che loro abbiamo. Era veramente una partita molto particolare per me, mi dicevano che Bologna gioca bene tra le mura amiche e non è assolutamente vero; noi abbiamo avuto come sempre un grande apporto dai tifosi", sono le parole riportate da centrotentuno.com.

Sui singoli applausi a Gentile: "Sono contento per Stefano Gentile, ho grande considerazione di lui e meriterebbe ancora più considerazione; mi arrabbio a volte con lui perché so che può essere decisivo come ha fatto oggi. Sono contento dei passi in avanti di McLean, anche se oggi non gli ho dato una mano perché mi sono affidato più a Miro: nel primo tempo Jamel è stato decisivo, ha un altro approccio ora ha tolto dalla sua testa ogni tipo di dubbio. Oggi Vitali ha dato l’ennesima dimostrazione di essere un grandissimo giocatore che può diventare un campione".

SPORTAL.IT | 15-12-2019 14:50