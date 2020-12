Pozzecco sfida Milano: "Olimpia fortissima e con rosa ampia"

Reduce dalla netta sconfitta casalinga contro Bakken in Champions League, la Dinamo Sassari si rituffa in campionato per affrontare l’Olimpia Milano.

La squadra di Gianmarco Pozzecco deve recuperare terreno in campionato, ma il coach friulano, che ha parlato in conferenza stampa, non nega le difficoltà che presenterà la gara di Assago nonostante i ragazzi di Messina siano reduci dalla prima sconfitta in campionato contro Brindisi: “la partita di domenica sarà estremamente complicata, perché Milano sta giocando una pallacanestro di altissimo livello. Ma le ultime sfide contro di loro sono state anche entusiasmanti e vogliamo che lo diventi anche quella di domenica”.

Pozzecco non si illude sulla possibile stanchezza degli avversari: “Milano arriva da due partite infrasettimanali che l’hanno impegnata molto, ma sappiamo anche che saranno carichi dopo i due successi. Hanno una rosa ampia e sufficientemente adeguata a giocare piu’ partite. Noi abbiamo più giorni per recuperare, ma arriviamo da una partita negativa”.

OMNISPORT | 18-12-2020 13:50