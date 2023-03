Prandelli: "Non tornerò ad allenare"

La confessione dell'ex allenatore della Fiorentina

05-03-2023 11:58

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della possibilità di tornare su una panchina dopo l’addio alla Fiorentina nel 2021: “La passione è sempre tanta, ma la panchina non mi manca. E non tornerò indietro. Questa uscita dal calcio mi ha fatto benissimo: non ero depresso, ma mi sentivo ansioso e solo, anche a causa degli stadi chiusi per il Covid. Ringrazio la Fiorentina che mi comprese. Adesso ho ritrovato la gioia della normalità. Potrei pensare di tornare nel mondo del pallone soltanto in una veste diversa”.