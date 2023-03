Premier, clamoroso ad Anfield: il Liverpool ne fa 7 allo United

Peggiore sconfitta nella storia per i Red Devils contro i rivali di sempre.

05-03-2023 19:39

Clamoroso ad Anfield: il Liverpool batte la rivale di sempre 7-0, una sconfitta per il Manchester United che passa alla storia. Per i Red Devils è infatti il ko peggiore contro i Reds. Adesso, per i ragazzi di Klopp, la zona Champions League è distante ora solo 3 punti, ma con il Tottenham che ha una gara in più.

Un primo tempo che non faceva ipotizzare certo una disfatta per gli ospiti, con i padroni di casa avnti solo 1-0. Nel secondo tempo però, i Reds hanno dilagato subito senza risparmiare gli avversari. Doppiette per Gakpo, Nunez e Salah, che col 129esimo gol della sua carriera in maglia Reds si è portato al primo posto in solitaria nella classifica marcatori di sempre della storia del club superando la leggenda Robbie Fowler (128). Ha chiuso il conti Firmino con la settima rete.

Si rilancia così una stagione tutt’altro che semplice per il Liverpool, che adesso magari dopo questa straripante vittoria può pensare al miracolo al Bernabeu contro il Real Madrid, dopo il ko per 5-2 nell’andata degli ottavi di Champions League. Lo United resta terzo in classifica ma questo pesante ko, olre che a passare alla storia, allontana definitivamente le possibilità di lotta per il titolo.