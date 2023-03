Premier, gol e spettacolo nel Monday Night

Il Brentford supera 3-2 il Fulham: i padroni di casa appaiono il Brighton di De Zerbi e rimangono in corsa per l'Europa.

06-03-2023 23:22

E’ la gara tra Brentford e Fulham a chiudere le ostilità della 26^ giornata di Premier League, a imporsi sono 3-2 i padroni di casa.

In quello che è uno scontro diretto per continuare a sognare l’Europa è il Brentford a trovare il vantaggio per primo: ci pensa Pinnock, subito raggiunto da Solomon; il nuovo vantaggio di Toney, freddo dagli 11 metri, scava il solco decisivo, perché Jensen a una manciata di minuti dalla conclusione firma il tris; vale per le statistiche il bersaglio di Vincius nei minuti di recupero.

Il Brentfors va a-1 dal Fulham, agganciando il Brighton dell’italiano Roberto de Zerbi.