Premier, inutile pari tra Chelsea e Liverpool

21-01-2023 20:01

Liverpool e Chelsea non si fanno male, ma non riescono a riavvicinare l’Europa che conta.

Lo 0-0 di Anfield, che apre la 21ma giornata di Premier League, cristallizza difatti le posizioni: Liverpool ottavo, Chelsea decimo. In avvio la partita ha promesso spettacolo, con un gol di Kai Havertz annullato per fuorigioco. I Blues fanno la partita, senza andare oltre un colpo di testa firmato Badiashile, mentre i Reds si affidano ai guizzi di Gakpo e Nunez nella ripresa; minuti finali per Mykhailo Mudryk, acquisito in settimana dallo Shakthar.

Questi il programma del turno:

Liverpool-Chelsea 0-0

Bournemouth-Nottingham 1-1

Leicester-Brighton 2-2

Southampton-Aston Villa 0-1

West Ham-Everton 2-0

Crystal Palace-Newcastle in corso

Domenica

Leeds-Brentford

Manchester City-Wolves

Arsenal-Manchester Utd

Fulham-Tottenham