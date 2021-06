Premier League 21/22: Tottenham-City alla prima giornata

Mentre sono in pieno svolgimento i campionati Europei, la premier League non perde tempo e guarda già all’inizio della prossima stagione.

Tempo di sorteggi quindi in Premier League. La nuova stagione del massimo campionato inglese prende il via con il sorteggio dei calendari per la stagione 2021/22. Da sempre la Premier è uno dei campionati europei che parte prima degli altri e infatti quest’anno il calcio d’inizio è fissato per il 15 agosto.

La prima giornata regala subito sfide interessanti. Spicca, senza dubbio, Tottenham-Manchester City. Esordio casalingo per i campioni in carica dell’ultima Champions: i Blues ospitano infatti il Crystal Palace a Stamford Bridge, mentre il Liverpool di Klopp fa visita al Norwich. Bella sfida anche tra United e il Leeds di Bielsa; sulla carta inizio facile per l’Arsenal contro la matricola Brentford.

Prima giornata

Brentford-Arsenal

Burnley-Brighton

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Southampton

Leicester City-Wolverhampton

Manchester United-Leeds

Newcastle.West Ham

Norwich City-Liverpool

Tottenham-Manchester City

Watford-Aston Villa

OMNISPORT | 16-06-2021 10:27