Premier League: campionato sospeso per la morte della Regina Elisabetta

09-09-2022 13:31

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sia sul sito ufficiale che sui profili social, la Premier League si è detta “profondamente rattristata nell’apprendere della morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II”, rivolgendo pensieri e condoglianze alla famiglia reale per la scomparsa di Sua Maestà.

Fino ai funerali, come da protocollo nazionale, sarà sospeso ogni evento sportivo.

Un lutto nazionale che non ammetterà eccezioni e così anche tutte le partite della Premier League di questo fine settimana sono state ufficialmente posticipate, con il comunicato da parte della Lega e della Federcalcio britannica che ha emesso formale ufficialità.

Durante una riunione straordinaria tenutasi stamane, tutti i club della Premier League hanno reso omaggio a sua Maestà, la Regina Elisabetta II. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera. Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: “Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. “Come la nostra monarca più longeva, è stata un’ispirazione e lascia un’incredibile eredità dopo una vita di dedizione. “Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa”.

Questo il comunicato ufficiale della Premier che recupererà a data da destinarsi le partite di questo turno di campionato.