Premier League, Cristiano Ronaldo vuole lasciare: poche le alternative ai Red Devils

Nella prossima stagione inizierà una nuova era in casa Manchester United, e non sembra esserci più posto per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, classe 1985, era tornato a Old Trafford appena un anno fa dopo tre stagioni a Torino con la Juve, ma la sua annata non è andata nel migliore dei modi, con lo United che ha realizzato il minor numero di punto della sua storia e il fenomeno di Madeira spesso criticato da stampa e pubblico.

Con l’arrivo di Ten Hag, si inaugura una nuova linea verde, e il portoghese vorrebbe cambiare aria. Pochissime però le squadre disposte a ingaggiarlo. Negli scorsi giorni si era timidamente parlato del Bayern Monaco, ma i bavaresi si sono tolti dalla scena.

Al momento, scrive Tuttosport, l’unica ipotesi per CR7 è un ritorno allo Sporting.

