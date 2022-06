Premier League, Everton: Richarlison vuole lasciare il club

09-06-2022 10:18

Richarlison avrebbe informato l’Everton del suo desiderio di lasciare il club, indicando come destinazione preferita una squadra di prima fascia tra Inghilterra, Spagna e Francia.

L’attaccante brasiliano è arrivato dal Watford nel 2018 e, dopo aver segnato 10 gol in Premier League in questa stagione, ha raggiunto la statistica di almeno 10 gol in campionato in tre delle ultime quattro stagioni.

Ha chiuso l’annata con sei gol nelle ultime nove presenze, aiutando l‘Everton a evitare la retrocessione, ma ora punta alla Champions League.

Il 25enne avrebbe ristretto la sua lista a Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea e si prevede che il suo costo del cartellino si aggiri intorno ai 65 milioni di sterline.

Nel rapporto del The Sun si parla anche del piano del proprietario di maggioranza dell‘Everton, Farhad Moshiri, di far quadrare i conti dopo aver registrato perdite abbastanza significative da mettere a rischio lo status di fair play finanziario del club, che probabilmente vedrà sia Richarlison che il collega attaccante Dominic Calvert-Lewin lasciare Goodison Park per più di 100 milioni di sterline complessivi tra i due.

L’Arsenal, un tempo considerato in prima linea per l’acquisto dell’attaccante, non è più in gioco dopo il quinto posto e la mancata qualificazione alla Champions League.