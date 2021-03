Premier League, Fulham-Tottenham: le formazioni ufficiali

Sono state ufficializzate le formazioni di Fulham-Tottenham, in campo alle 19 a Craven Cottage. Gli uomini di José Mourinho, attualmente 8° in Premier League, stanno cercando in tutti i modi di rialzarsi e riprendere la corsa verso la zona Champions League.

Il Tottenham ha vinto 10 delle ultime 12 partite in Premier League contro il Fulham (1N,1P), subendo solo otto gol nel parziale e mai più di uno in una singola partita. Queste le scelte dei due allenatori:

Fulham (4-2-3-1): Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Reed, Lemina; Lookman, Loftus-Cheek, Cavaleiro; Maja.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Alderweireld, Sanchez, Davies; Ndombele, Hojbjerg; Bale, Alli, Son; Kane.

OMNISPORT | 04-03-2021 18:33