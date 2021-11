Premier League: Gerrard raddoppia, ok il Liverpool. Sprofondo Newcastle

27-11-2021 18:24

Si sono appena concluse le prime quattro partite del sabato della 13° giornata di Premier League. Se la sconfitta del Newcastle ormai non fa più notizia, chi sorride è il manager dell’Aston Villa Steven Gerrard, che vince la sua seconda gara consecutiva alla guida della squadra di Birmingham. Senza problemi il Liverpool che sembra tornato quello dei tempi migliori, reti bianche tra Norwich-Wolverhampton.

Andiamo con ordine. Nel lunch time l’Arsenal ha ospitato all’Emirates Stadium il Newcastle saudita ultimo in classifica, ancora a secco di vittorie in questa stagione e tristemente fermo a quota sei punti. I Gunners di Arteta non sono di certo stati clementi, e con le reti di Saka e Martinelli hanno chiuso la pratica a metà secondo tempo.

4-0 pesantissimo del Liverpool di Jurgen Klopp ad Anfield Road sul Southampton. Doppietta di Diogo Jota (fino a poche ora prima impegnato in un torneo internazionale di FIFA come dimostra le sua esultanza), gol di Thiago e van Dijk le reti del successo Reds.

Pari a reti bianche come detto tra il Norwich City e i Wolves, grande gioia per Steven Gerrard e il suo Aston Villa, che nella trasferta di Londra contro il Crystal Palace vince ancora. Seconda vittoria consecutiva per l’ex allenatore dei Rangers, che trova il successo con Targett e McGinn. Di Guehi il gol della bandiera per il 2-1 finale.

A seguire Brighton-Leeds…

