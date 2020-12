Premier League: Goleada Manchester United, Tottenham ko

La quattordicesima giornata di Premier League inizia con la goleada della capolista Liverpool sul campo del Crystal Palace: protagonisti assoluti Firmino e Salah, entrambi autori di una doppietta a testa.

Mentre al Manchester City basta un goal di Sterling per avere la meglio sul Southampton e si avvicina in classifica. Perde ancora l’Arsenal, battuto anche dall’ Everton e sempre più in crisi. Pareggio tra Newcastle e Fulham.

Lo Sheffield vede la prima vittoria sfumare negli ultimi minuti: pari di Welbeck essenziale per il cammino del Brighton. Dopo essere caduto contro il Liverpool, il Tottenham di Mourinho cade anche in casa contro il Leicster per 2-0 allontanandosi dalla vetta occupata dai Reds.

Goleada anche per il Manchester United che travolge il Leeds di Bielsa per 6-2: doppiette di Bruno Fernandes (uno su rigore) e McTominay. Nell’ultima gara della domenica vittoria dell’Aston Villa sul campo del West Bromwich. Lunedì chiudono la giornata Burnley-Wolverhampton e Chelsea-West Ham.

PREMIER LEAGUE, 14ª GIORNATA

CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL 0-7 [3′ Minamino, 35′ Manè, 44′ Firmino, 52′ Henderson, 68′ Firmino, 81′ e 84′ Salah]

SOUTHAMPTON-MANCHESTER CITY 0-1 [16′ Sterling]

EVERTON-ARSENAL 2-1 [22 aut. Holding (E), 35′ rig. Pépé (A), 45′ Mina (E)]

NEWCASTLE-FULHAM 1-1 [22′ aut. Ritchie (F), 64′ rig. Wilson (N)]

BRIGHTON-SHEFFIELD UNITED 1-1 [63′ Bogle (S), 87′ Welbeck (S)]

TOTTENHAM-LEICESTER CITY 0-2 [49′ Vardy, 59′ aut. Alderweireld]

MANCHESTER UNITED-LEEDS 6-2 [2′ e 3′ McTominay, 20′ Fernandes, 37′ Lindelof (M), 42′ Cooper (L), 66′ James, 70′ rig. Fernandes (M), 74′ Dallas (L)]

WEST BROMWICH-ASTON VILLA 0-3 [5′ El-Ghazi, 84′ Traore, 87′ rig. El-Ghazi]

BURNLEY-WOLVERHAMPTON lunedì ore 18.30

CHELSEA-WEST HAM lunedì ore 21.00

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL 31 punti LEICESTER 27 EVERTON 26 MANCHESTER UNITED 26 TOTTENHAM 25 SOUTHAMPTON 24 MANCHESTER CITY 23 CHELSEA 22 ASTON VILLA 22 WEST HAM 21 WOLVERHAMPTON 20 CRYSTAL PALACE 18 NEWCASTLE 18 LEEDS 17 ARSENAL 14 BRIGHTON 12 BURNLEY 10 FULHAM 10 WEST BROMWICH 7 SHEFFIELD UNITED 2

OMNISPORT | 20-12-2020 22:27