Premier League, il Chelsea ancora alla caccia di due obiettivi

01-08-2022 18:14

Il Chelsea sta dimostrando di avere ancora molti affari da sbrigare in questo periodo di mercato, con l’idea di fare ancora offerte significative per Frenkie de Jong del Barcellona e Wesley Fofana del Leicester City.

De Jong è stato al centro di molte chiacchiere ultimamente, bloccato in una trattativa, pare, in corso con il Manchester United dopo aver finalmente soddisfatto il prezzo richiesto dal Barcellona. Solo che il 25enne olandese ha rivelato di non essere interessato ad andare in un club che non giocano la Champions League.

Nel frattempo, il Chelsea ha dichiarato di volere un altro centrale di qualità da affiancare a Kalidou Koulibaly e, dopo che il Barcellona si è inserito all’ultimo per Jules Kounde, Fofana è il nuovo nome caldo per la difesa.

All’indomani dell’acquisto di Kounde da parte del Barcellona, è emerso che il Chelsea non era disposto a concludere altri affari con i giganti spagnoli, trattenendo Marcos Alonso e Cesar Azpilicueta.

Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata: secondo quanto riportato da Sport, la squadra di Stamford Bridge farà un’offerta per De Jong, che il Barcellona valuta 80 milioni di euro, e se l’accordo sarà concluso, il Barça utilizzerà immediatamente parte dei fondi per acquistare il centrocampista del Manchester City Bernardo Silva.

Per quanto riguarda il 21enne Fofana, che ha rappresentato la Francia a livello under 21, il Leicester lo valuta 85 milioni di sterline dopo averlo recentemente bloccato con un contratto quinquennale con scadenza 2027. Anche il Paris Saint-Germain sarebbe interessato al difensore delle Foxes.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE