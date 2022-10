Premier League, il Chelsea pronto a spese folli a gennaio

19-10-2022 19:04

Il Chelsea avrebbe individuato due obiettivi importanti per la finestra di trasferimento di gennaio, avendo intenzione di assicurarsi Christopher Nkunku dell’RB Lipsia e Jonathan David del Lille.

Nkunku è stato la grande rivelazione degli ultimi 18 mesi. La scorsa stagione ha segnato 35 gol in 52 presenze nel club ed è stato premiato con il debutto con la Francia a marzo. Dopo essere stato altrettanto brillante per il Lipsia in questa stagione, l’ex attaccante del Paris Saint-Germain è pronto per una Coppa del Mondo da protagonista coi transalpini seppur dietro Benzema.

Anche David sarà presente in Coppa del Mondo, rappresentando il Canada alla seconda partecipazione dopo il 1986. Con il Lille, il 22enne ha realizzato nove gol e due assist in 11 partite di Ligue 1 in questa stagione.

L’interesse del Chelsea per Nkunku è noto da mesi, mentre David è appena entrato nel loro radar, ed entrambi potrebbero davvero andare a Londra a gennaio. Il Mirror riporta come il Chelsea stia cercando di concludere l’affare per il francese a gennaio per un prezzo che si aggira intorno ai 52 milioni di sterline.

Nel frattempo, Jeunesfooteux sostiene che al Chelsea costerà almeno 60 milioni di sterline convincere il Lille a cedere David, visto che il canadese ha ancora un contratto fino al giugno 2025.