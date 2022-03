Premier League, il Liverpool vince e accorcia sul City

12-03-2022 15:53

Il Liverpool di Jurgen Klopp non fallisce nel match in trasferta all’Amex Stadium battendo a domicilio il Brighton. Decimo risultato utile consecutivo per i Reds in Premier League e gap sul Manchester City di Guardiola ridotto al momento a tre punti, ma con la capolista che sarà impegnata lunedì sera contro il Crystal Palace.

A decidere la sfida contro il Brighton ci hanno pensato Luis Diaz, in gol a metà primo tempo su assist di Matip, e un rigore di Salah al 61′. Ennesimo risultato positivo degli uomini di Klopp che si rialzano immediatamente dopo la sconfitta interna subita contro l’Inter, 0-1 indolore che ha comunque concesso agli inglesi di passare il turno di Champions League.

