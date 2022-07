Premier League, il West Ham non molla Scamacca

18-07-2022 19:11

Gianluca Scamacca continua ad avere tantissimi estimatori in giro per l’Europa. Il pressing del PSG sembra essersi momentaneamente placato ma, come riporta Eurosport, continua l’interesse del West Ham, uno dei tantissimi club di Londra che milita in Premier League.

Nonostante l’arrivo di Armando Broja dal Chelsea per 30 milioni, gli Hammers continuano a sondare Scamacca, per il quale però non è ancora stata trovata la formula adatta col Sassuolo. Nello specifico, rimane una grandissima distanza tra la valutazione che i due club fanno del cartellino del giocatore.

