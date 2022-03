Premier League, Jorginho verso il ritorno in Italia

07-03-2022 22:39

L’avventura di Jorginho al Chelsea potrebbe essere giunta al capolinea. Il classe 1991 ha un contratto coi Blues fino al 2023, ma le recenti vicissitudini societarie, col club al momento in vendita e con un futuro nebuloso, potrebbero essere l’occasione giusta per un cambio di rotta.

Come riporta Football Italia, Jorginho sarebbe felice di chiudere la carriera in Italia, anche se precisiamo che di offerte vedere è proprie è prematuro parlarne. Sicuramente questa sarà l’ultima occasione per la squadra di Londra di ricavare una cifra importante dalla vendita del Campione d’Europa. Qualche mese fa si era parlato di Juventus, con Allegri che stima molto l’italo-brasiliano.

OMNISPORT