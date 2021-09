All’Old Trafford successo di misura per l’Aston Villa sul Manchester United per 1-0 e Red Devils ora raggiunti in classifica dal City, vittorioso nello scontro diretto contro il Chelsea. Gol decisivo di Hause all’88’ ma poi al 91′ i padroni di casa hanno avuto l’opportunità di pareggiare su calcio di rigore, ma Bruno Fernandes, sul dischetto invece di Cristiano Ronaldo, l’ha sbagliato.

OMNISPORT | 25-09-2021 19:14