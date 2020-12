Premier League, pareggi per Liverpool e Tottenham

Il quadro delle sfide domenicali della quindicesima giornata di Premier League si è aperto con il successo del Leeds contro il Burnley. Gli uomini di Bielsa sono tornati alla vittoria imponendosi per 1-0 grazie ad un rigore trasformato in apertura da Bamford. Pari spettacolo tra West Ham e Brighton: 2-2 e passettino in classifica per entrambe.

Dopo aver fermato il Manchester City all’Etihad Stadium, il West Bromwich Albion replica l’impresa ad ‘Anfield’ contro il Liverpool: identico punteggio, 1-1, maturato grazie al goal di Mané in apertura e al colpo di testa vincente di Ajayi. Stesso risultato tra Wolverhampton e Tottenham, con pareggio dei Wolves nel finale con Saiss.

PREMIER LEAGUE, 15ª GIORNATA

LEICESTER-MANCHESTER UNITED 2-2 [23′ Rashford (M), 31′ Barnes (L), 79′ B. Fernandes (M), 85′ Vardy (L)]

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE 3-0 [5′ Traorè, 66′ Hause, 76′ El-Ghazi]

FULHAM-SOUTHAMPTON 0-0

ARSENAL-CHELSEA 3-1 [34′ rig. Lacazette (A), 44′ Xhaka (A), 56′ Saka (A), 85′ Abraham (C)]

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE 2-0 [14′ Gundogan, 55′ Torres]

SHEFFIELD UNITED-EVERTON 0-1 [80′ Sigurdsson]

LEEDS-BURNLEY 1-0 [5’ rig. Bamford]

WEST HAM-BRIGHTON 2-2 [44′ Maupay (B), 60′ Johnson (W), 70′ Dunk (B), 82′ Soucek (W)]

LIVERPOOL-WBA 1-1 [12′ Mané (L), 82′ Ajayi (W)]

WOLVERHAMPTON-TOTTENHAM 1-1 [1′ Ndombele (T), 86′ Saiss (W)]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

LIVERPOOL 32 punti EVERTON 29 LEICESTER 28 MANCHESTER UNITED 27 MANCHESTER CITY 26 TOTTENHAM 26 ASTON VILLA 25 CHELSEA 25 SOUTHAMPTON 25 WEST HAM 22 WOLVERHAMPTON 21 LEEDS 20 NEWCASTLE 18 CRYSTAL PALACE 18 ARSENAL 17 BRIGHTON 13 BURNLEY 13 FULHAM 11 WBA 8 SHEFFIELD UNITED 2

OMNISPORT | 27-12-2020 22:25