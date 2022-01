Premier League, problema per il Leicester: Jamie Vardy fuori otto settimane

07-01-2022 16:50

L’attaccante del Leicester Jamie Vardy sarà fuori dai giochi per otto settimane a causa di un infortunio al tendine del ginocchio.

Vardy, che compirà 35 questo mese, aveva lamentato un problema durante la sconfitta in Carabao Cup contro il Liverpool nel mese di dicembre, è stato fatto riposare per il viaggio di Santo Stefano a Man City nel Boxing Day ma poi ha riportato l’infortunio vero e proprio nella vittoria in Premier League su Liverpool a fine dicembre.

Vardy non avrà bisogno di un’operazione, ma l’infortunio è stato peggiore di quanto temuto inizialmente. Anche Patson Daka è infortunato e salterà la Coppa d’Africa, mentre Kelechi Iheanacho è al torneo con la Nigeria, lasciando Rodgers con opzioni limitate davanti.

Jonny Evans ha invece subito un’operazione per risolvere il suo problema al bicipite femorale dopo aver zoppicato contro il Newcastle a dicembre e non. tornerà prima di aprile.

Il manager delle foxies Brendan Rodgers ha detto: “Jamie sarà fuori per un po’ di tempo. È stata una sfortuna per lui, e pensiamo che ne avrà fino a otto settimane. Sarà dunque fuori per un periodo di tempo”

È la parte più alta del suo bicipite femorale, pensiamo che jamie tornerà im marzo. Non ha bisogno di un’operazione e questa è stata l’unica buona notizia”.

OMNISPORT