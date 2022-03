Premier League; riecco Cristiano Ronaldo, tripletta al Tottenham di Conte

12-03-2022 21:05

Cristiano Ronaldo is back! CR7, dopo aver saltato il derby col City, segna una tripletta che regala la vittoria al Manchester United per 3-2 sul Tottenham di Antonio Conte nella partita della ventinovesima giornata di Premier League. Il portoghese è così diventato il calciatore più prolifico della storia del calcio con 807 gol superando Josef Bican. Cristiano apre le marcature al 12’, pareggia Kané al 35’, il portoghese fa doppietta al 38’, nella ripresa altro pareggio per gli Spurs con un autogol di Maguire, infine ancora Cristiano all’81’ sigla il successo per i Red Devils che scavalcano momentaneamente al quarto posto l’Arsenal e staccano il Tottenham di cinque lunghezze. Questi gli altri risultati odierni: Brighton-Liverpool 0-2, Brentford-Burnley 2-0.

OMNISPORT