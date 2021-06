Premier League, stilato il calendario della stagione 2021/2022

In attesa che il campionato prenda ufficialmente il via con le prime partite in programma il prossimo 14 agosto, la Premier League 2021-2022 ha di fatto già visto la luce.

E’ infatti stato compilato il calendario che scandirà gli incontri del massimo campionato inglese nel corso della prossima stagione.

Già la prima giornata del torneo sarà molto interessante e proporrà un confronto tra due super big: il Tottenham ed il Manchester City.

I campioni d’Inghilterra infatti faranno il loro debutto a Londra al ‘Tottenham Hotspur Stadium’, mentre esordirà in casa il Manchester United che ospiterà all’Old Trafford il Leeds.

Il Chelsea campione d’Europa affronterà a Stamford Bridge in Crsytal Palace, mentre Liverpool e Arsenal se la dovranno vedere rispettivamente contro il Norwich (in trasferta) ed il Brentford.

Tutte le gare del primo turno si giocheranno in contemporanea nel corso del pomeriggio del 14 agosto.

Il torneo si chiuderà il 22 maggio 2022 e come da tradizione proporrà il ‘Boxing Day’, ovvero la giornata in programma il 26 dicembre che prevede sfide molto interessanti come Liverpool-Leeds, Manchester City-Leicester e Newcastle-Manchester United.

Il giorno di capodanno, il Chelsea ospiterà il Liverpool, mentre l’altro big match di giornata sarà quello che vedrà opposte Arsenal e Manchester City.

I derby del Merseyside, quelli che vedono protagonisti Everton e Liverpool, si giocheranno il 31 novembre ed il 23 aprile, i derby di Manchester sono invece previsti per il 6 novembre ed il 5 marzo, mentre il sentitissimo derby del Nord di Londra, Arsenal-Tottenham, vedrà Gunners e Spurs in campo il 25 settembre ed il 15 gennaio.

