Premier League, ufficiale il passaggio di Coutinho all’Aston Villa

07-01-2022 13:03

L’interessamento dell’Aston Villa per Philippe Coutinho si è concretizzato. Come confermato dalla società inglese infatti, il trequartista brasiliano è stato ufficialmente preso in prestito dal Barcellona e difenderà i colori dei Villans almeno fin a giugno.

“L’Aston Villa e il Barcellona hanno concordato il trasferimento di Coutinho in prestito fino a fine stagione” si legge nella nota emessa dal club britannico.

“L’accordo è subordinato al completamento delle visite mediche e alla ricezione del permesso di lavoro per il giocatore. L’accordo prevede un’opzione di acquisto e il giocatore arriverà a Birmingham nelle prossime 48 ore”.

