Premier, l'ex Palermo Sol Bomba ha il linfoma di Hodgkin

L’ex Palermo Sol Bamba, come ha riportato un comunicato ufficiale del Cardiff, ha il lingoma di Hodgkin, il tumore maligno del sistema linfatico. Di seguito il messaggio del club gallese:

“Siamo rattristati di informare i sostenitori che a Sol Bamba è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin Con lo stretto supporto dell’équipe medica del Club, Sol ha immediatamente avviato un ciclo di cure chemioterapiche. ⁣Sol ha iniziato la sua battaglia con uno spirito tipicamente positivo e continuerà a essere parte integrante della famiglia Bluebirds. Durante il trattamento, Bamba sosterrà i suoi compagni di squadra durante le partite e i nostri giovani giocatori all’interno dell’Academy, con i quali continuerà il suo sviluppo da allenatore. Tutti i futuri aggiornamenti sui progressi di Sol saranno forniti solo tramite i canali ufficiali del Club. Sebbene in questo momento richiediamo la privacy per lui e la sua famiglia. ⁣Siamo tutti con te, Sol”.

OMNISPORT | 11-01-2021 22:41