Nonostante le premesse non fossero delle più incoraggianti, alla fine Billi Mucklow ha perdonato Andy Carroll. Insomma, le foto rubate grazie ai social della notte brava del calciatore a Dubai per festeggiare l’addio al celibato hanno scosso la futura sposa, ma non al punto tale da indurla ad annullare le nozze, come la stampa britannica temeva.

Invece Billi ha ritenuto più che credibile la versione di Carroll, cosciente o forse consapevole come l’esperienza le avrà insegnato che un che di veritiero poteva celarsi tra le pieghe del racconto di quelle ore.

L’addio al celibato e quella foto sospetta

Una serata euforica, in quel di Dubai, che avrebbe avuto un epilogo per nulla proibito: dopo vodka, sangria e una quantità di alcol incalcolabile il futuro sposo sarebbe stramazzato sul letto con Taylor Jane Wilkey e una sua amica, Phoebe Robb, le quali avrebbero diffuso lo scatto accaparrandosi un bel quarto d’ora di notorietà e le prime pagien dei taloid inglesi per poi precisare che tra loro non era accaduto nulla.

“Dopo la festa Phoebe ed io siamo andate nel suo hotel – aveva raccontato Wilkey -. Abbiamo bevuto molto, ascoltato musica. Carroll si è messo a letto, completamente ubriaco, e si è addormentato. Era troppo fuori di sé per poter fare qualcosa. A quel punto abbiamo fatto delle foto per scherzare. In quelle immagini sembro nuda, ma è colpa dello zoom, avevo ancora il vestito rosa. Andy è stato un gentiluomo e non ci ha mai importunate”.

La reazione furiosa della futura moglie di Carroll

Certo è che alla vigilia della cerimonia, vedere il futuro marito a letto con delle compagne occasionali dopo una festa esplosiva, non deve aver fatto sorridere Billi la quale avrebbe lanciato l’anello di fidanzamento da autentica wag del valore di 234 mila euro e fatto vacillare il castello perfetto che aveva costruito.

Insomma, non era rimasta indifferente considerando quanto e come i titoli avessero ricamato sull’amato attaccante del West Bromwich e idolo della Premier, già padre di tre bambini avuti proprio dalla compagna e sposa.

I ripensamenti della sposa

All’evidente offesa e ai legittimi ripensamenti di Billi, sarebbero subentrati altre riflessioni che hanno indotto la sposa a rivedere la propria posizione e, pur avendo sofferto questi momenti, avrebbe deciso di affidarsi a questa versione e di sorridere in foto e durante la cerimonia.

E a tollerare le risatine inevitabili alla domanda di rito pronunciata dal celebrante:

“Chi conosce un motivo per cui quest’uomo e questa donna non debbano sposarsi, parli ora o taccia per sempre”.

In questa circostanza quanto mai anticipato da copertine e titoloni. Ovviamente qualche faccina, ma nessuna interruzione.

