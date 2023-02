I Red Devils piegono il Leicester, ok gli Spurs con il West Ham

19-02-2023 19:39

Vittorie casalinghe per Manchester United e Tottenham nelle partite domenicali della 24esima giornata di Premier League. I Red Devils hanno liquidato il Leicester per 3-0 con la doppietta di Rashford e il gol di Sancho, confermandosi in terza posizione a -5 dall’Arsenal capolista.

Gli Spurs orfani di Conte, ancora convalescente dopo l’operazione, hanno piegato il West Ham per 2-0 salendo in quarta posizione a spese del Newcastle: a segno Son e Emerson Royal.