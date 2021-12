Presentata la Astana Qazaqstan: "Pronti per puntare a grandi obiettivi"

03-12-2021 15:13

E’ ufficialmente iniziata una nuova avventura, quella della Astana Qazaqstan Team 2022. La squadra ciclistica per la stagione prossima, è stata infatti presentata al Saryarka Velodrome di Nur-Sultan, la capitale del Kazakistan.

Ventinove corridori provenienti da sette paesi (Kazakistan, Italia, Colombia, Spagna, Stati Uniti, Bielorussia, Sud Africa) difenderanno i colori l’Astana Qazaqstan Team nella sua 17a stagione ciclistica della sua storia.

Di questi fanno parte grandi nomi come Alexey Lutsenko (vincitore di tre gare e settimo al Tour de France nel 2021) e Miguel Angel Lopez dalla Colombia (vincitore di quattro gare nel 2021, terzo al Giro d’Italia 2018 e Vuelta a España 2018 con il Team Astana). Insieme a loro spiccano anche i nomi di due italiani ovvero Vincenzo Nibali (vincitore di tutti e tre i Grandi Giri e in particolare di di due Giro d’Italia e un Tour de France con il Team Astana) e Gianni Moscon (il vincitore di due gare e quarto nella dantesca Parigi-Roubaix nel 2021). Loro quattro, si può affermare, sono i leader del team kazako.

I calendari di gara dei leader e di tutti gli altri corridori saranno discussi e stabiliti durante il primo training camp della squadra in Spagna, in programma da domani al 19 dicembre. A guidare lo staff tecnico sarà Alexandr Shefer che avrà al suo fianco direttori sportivi navigati con una forte presenza italiana.

“Nonostante un periodo difficile, siamo riusciti a costruire una squadra forte e ambiziosa, con un molti corridori che sono in grado di guidare l’intera squadra nella lotta per grandi risultati. Abbiamo perso alcuni leader forti, ma allo stesso tempo abbiamo guadagnato altri campioni di grande classe. La squadra ha un volto nuovo, ma noi rimaniamo l’Astana che è ben conosciuta in tutto il mondo. Il ritorno di corridori come Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez e Andrey Zeits porterà al team ulteriore stabilità e fiducia. L’arrivo di Gianni Moscon, Joe Dombrowski, David De La Cruz, Valerio Conti e altri ragazzi contribuirà ad ampliare i nostri interessi e a fissare nuovi obiettivi. E, naturalmente, un leader kazako come Alexey Lutsenko rappresenta il volto della squadra” ha dichiarato Alexandr Vinokurov, General Manager della formazione.

OMNISPORT