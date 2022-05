Presentato a Cagliari il Giro Donne

05-05-2022 17:35

E’ stato presentato oggi a Cagliari il Giro d’Italia femminile 2022, che prenderà il via dal capoluogo sardo giovedì 30 giugno e si concluderà a Padova domenica 10 luglio, toccando Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Questa sarà la trentatreesima edizione della corsa, che per l’occasione tornerà a far parte del World Tour femminile, pertanto ci saranno al via 150 atlete facenti parte delle 24 migliori squadre al mondo. Il via sarà con una cronometro individuale di 4,7 km. L’anno scorso vinse l’olandese Anna van der Breggen, al suo quarto trionfo nel Giro Donne.

“Partecipiamo con grande soddisfazione a questa manifestazione – ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu – per il ruolo importante nella promozione dell’isola e per l’indotto che contribuisce a produrre per le attività e il commercio. Uno sport popolare come il ciclismo è anche un richiamo importante per i nostri giovani, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando.

