Prima offerta ufficiale della Juventus per Milinkovic-Savic

E' cominciato l'assalto della Juventus al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Il club bianconero ha presentato una prima offerta al club capitolino per il campione serbo, rimandata immediatamente al mittente dal presidente Claudio Lotito.

Gli uomini di mercato della Vecchia Signora hanno messo sul tavolo 80 milioni di euro per il giocatore, che nella scorsa stagione si è imposto come uno dei migliori centrocampisti della serie A: troppo poco per il club capitolino, che punta a venderlo a non meno di 120 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La Juventus ha però dimostrato che fa sul serio, e le parti si rivedranno presto. I bianconeri potrebbero tornare alla carica inserendo nella trattativa una contropartita tecnica e promettendo di versare gli 80 milioni di euro in un'unica rata. L'affare è ad ogni modo intavolato, e potrebbe durare per settimane se non mesi.

A calciomercato.it, l'agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, ha confermato il grande interesse nei confronti del suo assitito: "Ha ancora un contratto lungo con la Lazio, ma l'interesse nei confronti di Sergej è enorme. Nel calcio non sai mai quello che può accadere da un giorno all'altro, perciò vedremo cosa ci riserverà il futuro. La Champions League è il sogno di tutti quelli che giocano a calcio, ma ha ancora 23 anni e quindi ha tutto il tempo per disputarli".

Claudio Lotito era stato più drastico, almeno nelle dichiarazioni: "Non esiste la possibilità che vada alla Juve perchè la Juve non ha i soldi per comprare Milinkovic Savic. Se costa centoventi milioni? Sì, per gamba…".

Sul giocatore sono interessate big mondiali come Paris Saint Germain e Manchester United. In questa stagione il biancoceleste ha messo a segno 14 reti in 48 partite tra campionato e coppe, oltre a 9 assist.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 09:20