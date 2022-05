PSG, Di Maria: "Se firmerò con la Juve? Per ora penso a me e alla mia famiglia"

22-05-2022 13:29

Angel Di Maria ha salutato tra le lacrime – e con un ultimo gol – il Parco dei Principi e gli ormai ex compagni di squadra a margine della partita vinta contro il Metz per 5-0.

A L’Equipe, subito dopo il fischio finale del match, l’attaccante argentino ha raccontato le emozioni vissute con la maglia del PSG: “Ho trascorso sette anni incredibili qui, davvero indimenticabili. La cosa più importante è l’affetto che ho ricevuto. Gli ultras mi hanno festeggiato come dopo la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ciò dimostra che qui ho fatto cose buone, questo mi rende felice”.

E sulle voci di mercato che lo legavano al club torinese, ha spiegato: “Se firmerò con la Juventus? No – ha risposto l’argentino sorridendo -. Sono tranquillo. Penso a me e alla mia famiglia. In seguito vedrò quale sarà la soluzione migliore per il futuro. Il mio addio al PSG? È una decisione del club, io sarei voluto rimanere un anno in più per realizzare il sogno di vincere la Champions con loro. Ci siamo andati vicini, abbiamo perso in finale e questo è il mio unico rimpianto. Sono convinto che i ragazzi presto ce la faranno”.

