Psg, Donnarumma out per una gastroenterite

19-11-2021 19:19

Gianluigi Donnarumma non è stato convocato per il match di campionato del Psg contro il Nantes: il portiere campano è rimasto fuori a causa di una gastroenterite.

Intanto il tecnico Pochettino ha risposto all’agente del portiere, Mino Raiola: “Gli agenti pensano che il loro giocatore sia il migliore e che dovrebbe giocare. Anche mia moglie pensa che io sia il miglior allenatore del mondo e le dico di no… C’è amore, cerchiamo di proteggere i nostri cari, è umano. Anche io cerco di proteggere mio figlio. Per me è il più bello, il più intelligente, ma è sempre così, è diverso”.

“Chi ti sta intorno parlerà con il cuore e perché prova affetto, ma un allenatore non può pensarla allo stesso modo. Tuttavia, siamo i primi ad avere empatia per chi ci circonda perché non ci piace vedere soffrire i nostri cari”.

