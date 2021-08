PSG, Donnarumma: "Sono qui per diventare il N°1 al mondo"

Non inizia bene l’avventura di Gigio Donnarumma in Francia, dove ha trascorso in panchina la sua prima partita in Ligue 1 contro il Brest. Ma il miglior giocatore di Euro 2020 non si scoraggia, e in una breve intervista concessa a Canal + ci tiene ad avvertire l’attuale titolare, ovvero Keylor Navas. Ecco le sue parole:

“Sono venuto qui per giocare. Darò tutto me stesso per essere titolare però per crescere è giusto che ci sia concorrenza. Sono pronto, anzi prontissimo per giocare. La concorrenza con Navas non crea problemi a nessuno, nelle grandi squadre c’è sempre. Siamo amici e non c’è nessun problema. Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci”.

OMNISPORT | 23-08-2021 11:18