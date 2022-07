PSG, Galtier non è sicuro del futuro di Neymar nel club

23-07-2022 20:20

Il nuovo tecnico del Paris Saint-Germain Christophe Galtier ha ammesso di essere incerto sul futuro di Neymar, nonostante il desiderio dell’attaccante di rimanere nel club. Il 30enne brasiliano sarebbe libero di lasciare la capitale francese, anche se l’ex Barcellona non spinge per lasciare Parigi.

Neymar ha ancora tre anni di contratto con il PSG e oggi ha dichiarato di essere felice di rimanere con i campioni della Ligue 1. Galtier ha rivelato di non essere sicuro che Neymar possa rimanere davvero fino al termine del calciomercato.

“Neymar è felice, sta lavorando bene dall’inizio del precampionato”, ha dichiarato dopo la vittoria per 3-0 contro l’Urawa Red Diamonds.

“Cosa succederà nel prossimo futuro, quando si chiuderà la finestra di trasferimento, non lo so. Se annunciamo che se ne va, se annunciamo che resta, non ne ho parlato con Ney. Ma non sembra preoccuparsi di quello che si dice su di lui e sulla sua situazione nel club”.

La scorsa stagione Neymar ha segnato 13 gol in Ligue 1 per il PSG, che ha conquistato il titolo, ma non segna nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League dal marzo 2020, quando andò a segno contro il Borussia Dortmund.