PSG, Icardi esubero di lusso

Con l’arrivo di Leo Messi si andrà a comporre un attacco davvero stellare in casa PSG, che oltre alla Pulga può vantare gente del calibro di Neymar, Mbappe e Di Maria (che potrebbe anche finire a fare della panchina). In tutto ciò chi resta fuori è Mauro Icardi, che sicuramente non parte coi gradi del titolare nello scacchiere di Pochettino. Da quando è andato via dall’Inter, Maurito non ha mai trovato davvero la propria dimensione e non sembra essere mai stato troppo amato a Parigi, e ora potrebbe essere il momento giusto per andarsene.

Su di lui, da tempo, c’è la Roma di José Mourinho, in cerca di un attaccante centrale che vada a rimpiazzare il partente Edin Dzeko, direzione Inter. MI9 potrebbe addirittura arrivare in prestito, e dunque questa sarebbe un operazione ottima per le casse giallorosse. Ma c’è un’altra opportunità per Icardi, ma questa dipende ovviamente da altri intrecci di mercato. In caso di partenza di Harry Kane dal Tottenham al Manchester City, gli Spurs guarderebbero a lui come uno dei candidati per l’attacco assieme a Lautaro Martinez.

OMNISPORT | 10-08-2021 18:51